Все такси в столице будут желтыми со следующего года

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в 2018 году в рамках легализации рынка таксомоторных перевозок истечет срок действия последнего разрешения на такси не желтого цвета.

С 1 июля 2013 года разрешение на работу на такси дают только владельцам желтых машин, но водители и владельцы таксомоторных предприятий, которые получили разрешения раньше, не попадали под это правило.

1 июня начался новый этап легализации рынка таксомоторных перевозок - вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять машинами такси только, имея на руках российские права на управление ТС.