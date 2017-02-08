Глава одного из крупнейших автопроизодителей, концерна Volkswagen, Маттиас Мюллер, прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения перспектив VW на российском рынке.

В России автопроизводитель Volkswagen работает с 1993 года. К настоящему времени масштаб его вложений в экономику огромен, а объем продаж автомобилей составляет порядка 11% от реализации всей автомобильной продукции в РФ, пишет «РГ».

Российский президент уточнил, что концерну российское правительство предоставляет льготы, что и обеспечивает VW высокий объем продаж.

Концерн вложил в российскую экономику порядка 1,75 млрд евро и обеспечил работой 6800 специалистов. В то же время в Германии подсчитывают потери от введения антироссийских санкций: ФРГ потеряла миллиарды евро, сокращению подверглись 150 тысяч человек из-за резкого сокращения двустороннего товарооборота между странами.