Таранить машины или создавать парковки?

Машинам спецслужб могут разрешить таранить машины, если они мешают проезду к месту ЧП. Пока же в Госдуму поступил проект, устанавливающий уголовную ответственность за перекрытие проезда скорой.



Расплата за хамство



– Во времена СССР законодательство стояло на защите интересов всех служб, которые касались безопасности населения, – рассказывает зам. завкафедрой «Пожарная безопасность» Межотраслевого института Марат ГАЛИМОВ. – Руководителям тушения пожаров разрешалось сдвигать мешающие автомобили при непосредственной угрозе жизни людей. И данный факт подтверждался экспертизой. Такие меры принимались редко.



В моей практике был один трагикомичный случай: мы выехали на сигнал, однако на перекрестке пожарной машине преградил путь автомобиль, в котором находился молодой человек с девушкой. Он демонстративно отказывался сдвинуться, несмотря на спецсигналы. А потом ещё забаррикадировался и включил музыку во всю мощь. Тогда закон разрешал подвинуть машину. Однако мы решили обойтись без крайних мер. Водитель тронулся с места только после возмущения прохожих. В итоге мы потеряли минут пять. Тех самых, которых не хватило, чтобы вывести из горящей квартиры пострадавших. Люди надышались дымом. Слава Богу, обошлось без жертв. Трехкомнатная квартира выгорела полностью. А когда мы стояли уставшие возле подъезда, подъехал хозяин квартиры… на той самой машине, которая перегородила нам дорогу. Так парень расплатился за хамство. На память приходит и пожар в Сбербанке во Владивостоке в 2006 г. Возгорание возникло на седьмом этаже. Перед зданием стояли рядами автомобили сотрудников. Водитель автолестницы пытался протаранить их. Однако хозяева машин помешали ему, применив физическую силу. Сотрудницы банка прыгали из окон. Как итог – большое число погибших.

продолжение материала на портале "УФА.РУ" 01.02.17