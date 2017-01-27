И они тоже ломаются: Porsche отзывает 16 тысяч спорткаров по всему миру

Производитель элитных спортивных автомобилей вынужден объявить об отзыве своих машин по всему миру. Всего «Порше» отзовет 16,4 тысяч спортивных машин (из России - тоже) из-за проблем с креплением мотора.

У престижных спорткаров обнаружилась неладное с винтами, которые закрепляют одну из частей мотора, сообщает ТАСС.

отзыве машин объявил сам Обобъявил сам автопроизводитель из своей штаб-квартиры в Штутгарте. Известно, что отзовут модели 911 «Каррера», 718 «Вокстер» и 718 «Кайман». Из озвученного числа отозванных машин только 2,576 тысяч находятся в Германии. Замену аварийных деталей производитель выполнит за свой счет.