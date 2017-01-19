Платные парковки во Владивостоке суд признал незаконными

Прокуратура Владивостока провела проверку муниципальных нормативных правовых актов, которыми регламентированы вопросы создания платных парковок (парковочных мест) на территории Владивостокского городского округа.

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относятся установление порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Во Владивостоке администрация города своим постановлением от 20 января 2016 года за № 75 утвердила Порядок создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа.

Однако, Верховный суд Российской Федерации в июле 2015 года по заявлению прокуратуры возложил на администрацию города Владивостока обязанность разработать и утвердить проект и схемы организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения Владивостокского городского округа, указанных в перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа (утвержденного постановлением администрации города Владивостока от 21.02.2011 № 155), а также в перечне проездов на территории Владивостокского городского округа (утвержденного постановлением администрации города Владивостока от 12.12.2012 № 4335).

На момент прокурорской проверки данное решение суда не было исполнено, проект и схемы организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения отсутствовали. Это значит, что реализация вышеназванного Порядка создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, утверждённого постановлением администрации города Владивостока от 20.01.2016 № 75, фактически невозможна.

Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным постановления администрации Владивостока «Об утверждении Порядка создания и использования парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа».

Суд также пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для принятия данного постановления и невозможности его реализации в отсутствие проекта и схем организации дорожного движения на территории города.

Ранее (23 декабря 2016) Ленинским районным судом Владивостока удовлетворены требования прокурора города и по признанию незаконным постановления администрации города от 25.07.2016 № 2210 «О заключении концессионного соглашения». Тогда суд пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для принятия данного постановления и невозможности его реализации в отсутствие проекта и схем организации дорожного движения на территории города, сообщает заместитель прокурора города Владивостока младший советник юстицииА.А. Садовая.

Судебные акты по оспариванию нормативных правовых актов в законную силу не вступили.