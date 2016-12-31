Настоящий подарок всем автолюбителям Москвы сделали власти города. С 1 по 8 января автопарковки столицы станут бесплатными. Об этом сообщил 31 декабря заместитель мэра города Максим Лискутов.

Лискутов заявил, что в новогодние и рождественские праздники зоны платных парковок столицы будут бесплатными для всех автолюбителей, передает портал newsmsk.com.

В администрации Москвы заверяют, что данная мера ситуацию на автодорогах не осложнит, так как по статистике во время новогодних каникул число машин в городе снижается приблизительно на четверть.

Ликсутов предупредил водителей о том, что в праздники полиция будет обращать особое внимание на соблюдение правил парковки и остановки автомобилей.