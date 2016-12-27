Автолюбители останутся без страховых выплат по ОСАГО

Денежные выплаты заменят ремонтными работами по страховке. Поправки в соответствующий закон по ОСАГО уже согласованы между Центробанком и Минфином РФ. Госдума РФ рассмотрит поправки в закон 10 января 2017 года.

Профильный комитет Госдумы РФ рассмотрит поправки в закон об ОСАГО 10 января, пишет газета «Коммерсант».

Поправки в закон заменяют для владельцев автомобилей денежные выплаты на ремонт авто. Не коснутся новые поправки грузовиков и пассажирского транспорта. В качестве небольшого бонуса автовладельцам дано право самим выбирать автосервис из тех, что предложит страховщик.

Направление на ремонт автовладелец получит спустя 20 дней с момента выбора автосервиса. К сервисам будут предъявлены определенные требования: помимо соответствия всем спецтребованиям они должны быть расположены недалеко от места проживания попавшего в ДТП.

Денежную выплату владелец авто получит только в том случае, если при ДТП получит увечья, после которых автомобилем управлять не сможет.