Эвакуация по одной цене

Для эвакуаторов установлен единый тариф. Плата за перевозку задержанных автомобилей теперь не зависит от расстояния и будет вестись по установленным государством ценам.

Вместо расчета стоимости эвакуации автомобиля в зависимости от расстояния, вводится единый тариф. Его установит уполномоченный комитет областной администрации. Поправки, принятые в региональный закон Волгоградской области также предполагают, что предприятия, осуществляющие работу эвакуаторов и специализированных стоянок, будут определяться не заявительным порядком, а по конкурсу. Ещё один немаловажный плюс - возврат задержанного транспортного средства владельцу или его представителю теперь осуществляется незамедлительно при предъявлении необходимых документов без предварительной оплаты расходов по перемещению и хранению автомобиля на специальной стоянке. Эту оплату можно произвести в течение 30 дней.