"Дизельгейт" все никак не завершится. Корпорация "Фольксваген", только оправившаяся от нескольких крупных штрафов и показавшая первую прибыль, вновь заплатит огромный штраф в миллиард долларов.

Германский автоконцерн подписал "мировую" с ининциатором дизельного скандала - американским регулятором, передает "Росбалт".

Германский автогигант выплатит США около $1 миллиарда штрафа. Сообщается, что деньги пойдут на выкуп или ремонт порядка 80 тысяч машин с трехлитровыми моторами, где было установлено оборудование, что занижало показатели вредных выбросов.

"Фольксваген" уже выплатил более 14,7 миллиарда долларов по аналогичным претензиям к автомобилям с двухлитровыми моторами.