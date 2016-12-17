Платежи по системе «Платон» могут подешеветь для отдельных категорий перевозчиков. Об этом 17 декабря заявили в российском Министерстве транспорта. Оплату могут дифференцировать по примеру стран Запада.

Систему взимания платы с большегрузных авто российский Минтранс может изменить, передает ТАСС. Сообщается, что в ведомстве думают над тем, как провести дифференциацию оплаты.

Специалисты Минтранса намерены изучить опыт европейских стран, где работают аналогичные системы взимания платы за проезд автопоездов. Отмечается, что за рубежом, как правило, размер оплаты зависит не только от типа большегруза, но и от времени суток, и от загруженности самой автодороги. В Министерстве уточнили, что дифференциация по «Платону» - дело будущего, но она состоится.