Падение продаж люксовых авто продолжается уже три месяца, сообщает агентство «Автостат» 22 ноября. По данным статистики, продажи иномарок экстра-класса упали в октябре 2016 года на треть (- 31процент).

Агентство сообщает, что в октябре текущего года было продано лишь 78 единиц машин престижнейшей категории, передает «Росбалт».

Падение продаж престижных автомобилей было зафиксировано в августе 2016 года, когда впервые данный сегмент рынка просел на 36 процентов. В следующем месяце продажи авто экстра-класса снизились на 27 процентов.

Статистика не называет причины падения, а лишь констатирует факты. Почти 60 процентов купленных машин премиум-класса – «Мерседесы» модели «Майбах», а второе место занимают модели «Бентли».

Отмечается, что в первом полугодии 2016 года продажа люксовых авто выросла на 24,5 процента, и это не смотря на падение ВВП, обвал национальной валюты и сокращение реальных доходов населения.