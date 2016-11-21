Правила досмотра автомобиля
21 ноября 2016, 15:30 [«АН-онлайн», А. Кирпиков ]
Имеют ли право сотрудники полиции досматривать автомобиль без присутствия понятых?
Проведение досмотра автомобиля регламентировано статьей 27.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой под досмотром понимается обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
В соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденному приказом МВД России от 02.03.2009 N 185, досмотр автомобиля может проводиться при проверке обоснованного предположения о наличии в автомобиле оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных и других запрещенных веществ, а также орудий совершения либо предметов или следов административного правонарушения.
Досмотр автомобиля проводится должностными лицами органов внутренних дел (полиции) в присутствии 2-х понятых либо с применением видеозаписи. Досмотр должен осуществляться в присутствии владельца автомобиля. Вместе с тем, если имеются не терпящие отлагательства обстоятельства, досмотр автомобиля может быть произведен в отсутствие указанного лица.
продолжение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 18.11.16