Это не новый автомобиль, а прекрасный экземпляр старой доброй классики в отличном состоянии. Но от этого авто не становится менее интересным. На продажу раритетный автомобиль выставила компания «Феррари».

Спорткупе «Феррари» с индексом 250 GTO продается в Великобритании, пишет «Российская газета».

Автомобиль выпущен в 1962 году и стоит 45 миллионов фунтов стерлингов - около 3,7 миллиарда рублей. На такие деньги можно приобрести сто «Роллс-Ройсов» и сотни две «Феррари» современного производства.

В то же время продаваемый 250 GTO к суперкарам не относится: заурядный (по меркам спорткупе) мотор V12 объемом в 3 литра выдает 300 л/с.

Автомобиль разгоняется до «сотки» за 6 секунд, но этим сейчас современные «Феррари» не превзойти: модели F458 вдвое быстрее.

Но купив 250 GTO, коллекционер приобретет «историю»: авто участвовало в затяжных гонках в Себринге (США) и Ле-Мане (Франция) и символизирует скорее классический «Феррари», а не спортивный.

Надо сказать, что 2013 году аналогичное купе производства 1963 года купили сразу, и, если перевести на рублевый эквивалент, за 3,38 млрд рублей.