Такси-беспилотники вскоре могут появиться и в России. Этого не исключает глава одного из крупнейших российских производителей легковых авто - "АвтоВАЗа" - Николя Мор. Вазовские модели могут стать беспилотными.

Николя Мор 11 ноября заявил журналистам, что в России вскоре могут появиться беспилотные такси, и он не исключает, что в этом проекте будет участвовать и «АвтоВАЗ».

Глава автоконцерна считает, что вазовская модель Lada Vesta вполне может подойти компаниям, которые захотят запустить в России такси-беспилотники. При этом Мор непрозрачно намекнул, что участие «ВАЗа» в проекте будет возможно, только если этого захотят таксисты.

Беспилотные такси в американском Питтсбурге запустила компания Uber. Произошло это в сентябре 2016 года. О разработках беспилотного такси ранее сообщал и «АвтоВАЗ».