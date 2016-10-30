В Ленинградской области станут собирать китайские авто

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко на форуме "Сочи-2016" сообщил журналистам о планах запустить в регионе производство автомобилей китайских марок, в основном – микроавтобусов и грузовичков.

Выпуск малых коммерческих автомобилей в Ленинградской области планируют запустить уже в 2017 году, передает ТАСС.

Губернатор при этом не называет конкретной марки, но намекает, что это один из крупнейших китайских автопроизводителей. Дроздов считает, что микроавтобусы и небольшие грузовики заполнят доселе слабую нишу на рынке перевозок.

Губернатор уточнил, что речь идет именно о малых коммерческих автомобилях для малого и среднего бизнеса.