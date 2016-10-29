Новый закон для автолюбителей: не прошел техосмотр, отберут права

Депутаты Госдумы РФ вынесли на рассмотрение парламентом новый законопроект, ужесточающий ответственность за управление машиной без пройденного техосмотра. Водителя за это нарушение предлагается лишать прав.

Лишение прав – мера крайняя. Вначале депутаты предлагают автолюбителя наказывать рублем., передает портал magcity74.ru.

Не прошел техосмотр и сел за руль - заплати штраф от 500 до 800 рублей. Еще раз нарушил – плати 5000 рублей. Ну, а если вы такой непонятливый и в третий раз попались за управлением автомобиля с просроченным техпаспортом – все, останетесь без прав на три месяца (есть вариант лишения прав на 1 месяц).

Новый закон также будет наказывать тех, кто подделывает данные по техосмотру в единой информационной системе. Если сотрудник выдал диагностическую карту с недостоверными данными, то штрафы от 10 до 30 тысяч рублей заплатит и он, и тот, кто эти данные подделал.

Незаконное превышение платы за проведение техосмотра теперь будет наказываться штрафами до 300 тысяч рублей.