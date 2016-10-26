Мэр Москвы: за шесть лет общественный транспорт подешевел на 30 %

Глава Москвы на встрече с журналистами накануне очередного отчета о работе в Московской городской Думе похвастался, что с 2010 года в столице проезд на общественном транспорте стал в среднем дешевле на 30 %.

Мэр столицы Сергей Собянин констатировал, что расценки на проезд в общественном транспорте Москвы растут в два раза медленнее роста инфляции, и в итоге за минувшие несколько лет они стали даже намного ниже, передает «Росбалт».

Собянин сообщил, что транспортная политика столицы дала положительный результат: большинство автомобилей на дорогах города принадлежат иногородним - жителям Подмосковья и приезжим, а сами москвичи давно предпочитают общественный транспорт.