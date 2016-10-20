По жительнице Орловского района проехали два грузовика

Вчера на 373 км федеральной трассы «Вятка» произошло крупное ДТП, парализовавшее на час движение. Есть человеческие жертвы. Произошло же оно потому, что женщина решила перейти дорогу в неположенном месте.

Жительница Орловского района дорого поплатилась за нарушение правил дорожного движения. 46-летнюю женщину сбил грузовик «Вольво», затем по ней проехал ГАЗ-330232, который шел в том же направлении.

Приехавшие на место медики зафиксировали смерть пешехода. По информации ГИБДД, водителя грузовика «Вольво» проверили на наличие алкоголя в крови. Мужчина на момент аварии был трезв.

Сейчас выясняются все детали произошедшего, назначен ряд экспертиз.

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