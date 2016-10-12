Автоледи села пьяной за руль и попала в ДТП со своим годовалым сыном

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Арену «Фишт» откроют 24 марта матчем сборной России
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Депутатам Госдумы разрешат голосовать только при личном присутствии
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В Германии набирает силу идея возврата ГДР
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Путин посоветовал международному сообществу Москву не шантажировать
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Пассажирка авиалайнера скончалась в полете от сердечного приступа
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Турция обсуждает с Россией упрощение виз для автоперевозчиков
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В Совфеде уверены: Путин непременно поедет во Францию
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Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году
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Ребенку пришлось украсть у родителей золото, чтобы откупиться от педофила
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В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы
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Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны
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В Воркуте вновь возникли проблемы на шахте
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Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017
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На Савеловском направлении МЖД вагоны сошли с рельсов
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Девочка-подросток застрелилась под Тулой
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Моряки с затонувшего у берегов Крыма крана доставлены в больницу
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Неудачное репутационное решение в Иркутской области
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Названа ожидаемая ключевая ставка ЦБ в будущем году
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Совфед дал добро на бессрочное размещение ВКС в Сирии
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В Санкт-Петербурге заключенный принес жертву Сатане, отрезав мизинец на ноге
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В Дагестане ввели режим КТО
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Торговые павильоны загорелись на востоке Москвы
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Минобороны РФ обвинило Джонсона в русофобии
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На востоке Москвы обнаружен труп школьницы
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Школьница из Красноярска ранила ножом двух ровесниц
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Плавучий кран с экипажем затонул у берега Крыма