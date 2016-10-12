Автоледи села пьяной за руль и попала в ДТП со своим годовалым сыном

В понедельник в Кирове на улице Чернышевского не справилась с управлением и врезалась в железное ограждение одна из жительниц областного центра. Также ее «Citroen C4» задел припаркованную здесь же иномарку.

В это время в машине находился ее годовалый сын. В результате аварии ребенок был травмирован, к счастью, несерьезно.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что женщина села за руль крепко выпивши. Ее не смутило, что она при этом рисковала не только собственной жизнью, но и жизнью своего маленького ребенка. Женщина в состоянии опьянения смогла проехать от силы сотню метров. Что было дальше, мы уже сообщили.

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