ФАС против минимального тарифа на такси в Москве

Федеральная антимонопольная служба считает, что рынок такси в Москве сам себя регулирует и заниматься этим на государственном уровне смысла нет, заявил замруководителя Управления ФАС по Москве Олег Корнеев.

Корнеев напомнил, что подобные предложения поднимались многократно, но рынок такси сам по себе является конкурентным и сам себя регулирует. Поэтому вводить тариф на конкурентном рынке, значит, заранее обеспечить победу одной большой государственной корпорации, которая и завоюет рынок, заставив уйти с него более мелких «частников».

С 2011 года правительство Москвы выдало более 70 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность. Столичные таксисты перевозят свыше 500 тыс. человек в сутки.