С помощью ГЛОНАСС начнут дистанционно глушить двигатель автомобиля

Все автомобили в России оснастят «черными ящиками» с 2020 года. Идею предложили в Министерстве транспорта. Предполагается, что специальные устройства будут сохранять и передавать информацию о движении машины по сигналам ГЛОНАСС. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал автообозреватель Андрей Гречанник.

«Есть такая система — ЭРА-ГЛОНАСС — пластиковая панель, которая располагается над салонным зеркалом заднего вида. Там находится кнопочка, динамик и модуль, который подключается к любой из вышек сотовой связи и может определить местоположение автомобиля и передать координаты», — сообщил специалист.

Эксперт отметил, что с помощью этой системы можно будет зафиксировать местонахождение любого автомобиля. А также можно услышать, что происходит в машине и передать туда какое-нибудь сообщение.

«Все, кто ездит на относительно современных или совсем новых машинах, знают, что у автомобиля есть бортовой компьютер и он может показать что угодно. Можно узнать, с какой скоростью машина едет, включены ли фары, открыта ли дверь. Любую информацию посредством этой системы можно передать куда угодно. Можно дистанционно заглушить двигатель автомобиля. Все это называется «телематика», и это не фантастика, это уже действует», — добавил Гречанник.