Федерация автовладельцев предложила способ борьбы с пробками

Специалисты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России отправили в ГИБДД предложения, которые направлены на изменение ПДД для того, чтобы эффективнее бороться с пробками на городских перекрестках.



Эксперты уверены, что нужно установить на перекрестках камеры, которые будут фиксировать все нарушения и позволят полиции оперативно на них реагировать. Кроме того, они выступили с предложением отменить понятие "затор" из-за отсутствия его точного определения. Также есть предложение считать нарушением правил, если бампер машины пересекает стоп-линию на перекрестке.



Как рассказал в интервью ИА "Народные новости" вице-президент ФАР Дмитрий Клевцов, система будет работать эффективно в том случае, если ее установить на всех перекрестках: "Действительно, такой комплекс мер действенный, и он как раз решает главную задачу – то есть, оперативность наказания за нарушения. Тем не менее, тут нужно понимать, что это будет стоить очень дорого: помимо стоимости самих видеокомплексов и их обслуживания есть еще и расходы на разметку. Вряд ли получится установить эти системы из-за этого на всех перекрестках".



По мнению эксперта, из-за этого появится другая проблема: если внедрить систему только точечно на некоторых перекрестках, то заторы начнут появляться на других перекрестках по ходу движения, поэтому если решать эту проблему, то только комплексно.

по сообщению портала "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 05.10.16