Toyota отзывает из России 220 тысяч авто: есть риск утечки топлива

Дилер автоконцерна Toyota в РФ - ООО "Тойота Мотор" – объявил о решении отозвать из России 219,8 тысяч автомобилей моделей Auris, Corolla, Prius, а также автомобилей Lexus CT 200h: есть риск утечки топлива.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает, что отзыву подлежат автомобили, проданные с 15 февраля 2007 года по 19 сентября 2015 года, передает ТАСС.

Уточняется, что указанные модели машин оснащены системой улавливания паров топлива с угольным абсорбером, который расположен в топливном баке - неисправность возникает из-за особенностей расположения выходного патрубка этого абсорбера, в котором могут образовываться трещины. Эти трещины в процессе эксплуатации могут увеличиваться, что и может привести к утечке топлива.

Все ремонтные работы компания Toyota выполнит за свой счет.