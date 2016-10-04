Российская Госавтоинспекция работает над введением нового теста для водителей по аналогии с германским тестом Idiotentest («тест на идиота»). Коснется тест тех, кто не раз попадался в пьяном виде за рулем.

В Германии водитель, набирающий определенное число баллов за правонарушения, направляется на специфическое медицинское тестирование: Idiotentest. Без спецподготовки такой тест не пройти, можно даже не пытаться. В Германии это означает посещение около 40 занятий с психологом, - курс платный, порядка 4000 евро. И после этого курса – само тестирование, тоже непростое.

В России предлагается просто исходить из числа совершенных правонарушений, например, три и более нарушения из списка, определенного законодателем. А затем – беседы с врачом-психиатром, врачом-наркологом и с другими. Про стоимость таких «бесед» пока не сообщается, передает «Росбалт».