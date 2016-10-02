Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на инвестиционном форуме в Сочи сообщил, что до конца 20187 года первая партия из 12 лимузинов проекта «Кортеж» будет поставлена в гараж особого назначения.

Там автомобили пройдут апробацию в режиме реального времени. По словам Мантурова, с середины 2018 года на общедоступный рынок поступят мелкосерийные партии лимузинов, внедорожников и седанов в количестве 250-300 штук. Министр отметил, что приобрести машины сможет каждый желающий.

Как отмечали эксперты, после того, как с рынка ушел ЗИЛ, в России не осталось отечественных компаний, которые бы выпускали автомобили премиум-класса. Сообщалось, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание проекту по сборке лимузинов для первых лиц государства "Кортеж". Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что президент России получит автомобиль проекта "Кортеж" из первой партии.



