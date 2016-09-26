У водителя на дороге пгт. Суна-Нестино полностью сгорел автомобиль

Иномарка "Hyundai starex" сгорела полностью. Мужчина ехал в гости к родителям по полевой дороге пгт. Суна - с. Нестино. Вдруг он почувствовал запах дыма. Водитель решил остановиться и выяснить, что происходит.

Он открыл капот автомобиля и увидел, что горит моторный отсек. Мужчина тут же достал огнетушитель, но он не сработал. Попытки потушить огонь землей тоже ни к чему не привели.

На полевой дороге никого не было, так что водителю только и оставалось, что стоять и смотреть, как огонь пожирает его имущество. Автомобиль сгорел полностью (на фото), восстановлению он не подлежит.

Если бы у мужчины оказался с собой исправный, не просроченный огнетушитель, он бы мог спасти свою машину.

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