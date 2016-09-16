С ОАМО "Завод им. И.А.Лихачева" (АМО ЗИЛ) суд потребовал взыскать более 1,2 млрд рублей в пользу департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы: ЗИЛ не выполнил условия договора.

Суд отклонил апелляционную жалобу автозавода на решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

21 сентября 2010 года департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы предоставил заводу субсидию на реализацию мероприятий по реформированию производства и переносу производства ряда деталей на дочерние предприятия. Завод деньги принял, но условия договора не выполнил. Департамент предъявил иск и взыскал с завода 900 миллионов рублей основного долга и более 349 миллионов рублей неустойки.