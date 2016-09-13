"АвтоВАЗ" увеличил рабочий день, но на качестве машин это не скажется

На "АвтоВАЗе" увеличивают продолжительность рабочего дня до 10 часов на платформе B0 - именно там проводят сборку Lada Largus, XRay и авто Renault-Nissan. Производители обещают не снижать качество продукции.

В пресс-службе ОАО "АвтоВАЗ" заверяют, что их профессиональный коллектив способен выпускать легковые автомобили брендов LADA, Renault, Nissan и Datsun на уровне европейского качества и увеличение рабочего дня на два часа на качестве продукции не скажется.

На конвейере «АвтоВАЗа» задействованы современные электронные системы автоматического контроля операций, которые работают по международным стандартам и не "устают". Автопроизводитель также заверяет, что увеличение рабочего дня согласовано с профсоюзными организациями.

Сверхурочные работы вводятся с 3 октября по 25 ноября в связи с увеличением спроса на некоторые модели.