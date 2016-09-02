Регионы обяжут передавать транспортные платежи в местные дорожные фонды

Министр транспорта Максим Соколов предложил обязать регионы передавать штрафы за нарушение правил дорожного движения и транспортные платежи в местные дорожные фонды. Считается, что такие меры позволят дорожной отрасли получить дополнительные 120 миллиардов рублей. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал завкафедрой госрегулирования экономики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Климанов.

«Нужно учитывать, что вместе с позитивными моментами, такими как обеспечение финансирования строительства и содержания дорог на местном уровне, есть много негативного. В частности, говоря про платежи, поступающие в местный бюджет штрафов за нарушения правил дорожного движения, нужно заметить, что такое положение уже было в бюджетном кодексе», — сообщил специалист.

Экономист отметил, что распространять практику формирования дорожных фондов на местном уровне крайне невыгодно. Дело в том, что режим видеофиксации нарушений отражается лишь в одном муниципальном образовании.

«В Московской области такой центр расположен в городе Звенигороде. Соответственно, если бы все платежи за нарушения правил дорожного движения по всей Московской области поступали бы в местный бюджет, то они бы поступали в Звенигород. Другие муниципальные центры Московской области не получили бы от этого выгод. Аналогичная ситуация была бы и в других случаях», — добавил Климанов.

Однако в Счетной палате считают, что качество дорог страдает не столько из-за нехватки средств, сколько из-за их нерационального использования.