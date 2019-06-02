В Китае испытали новую баллистическую ракету

В Китае народно-освободительная армия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения. Запуск был произведён с подводной лодки утром, 2 июня.

Ракета была запущена из бухты Бохай вблизи полуострова Шаньдунь, сообщает Мир24. Предполагается, что новейшая ракета использует твёрдое топливо и носит название JL-3. Снаряд предназначен для подводных лодок, она способна достигать цели, находящиеся на расстоянии в 12-14 тысяч километров, а также может переносить до десятка наводящихся термоядерных боеголовок.