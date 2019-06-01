Опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. На представленном видеоролике видны взлет, полет, а также посадка военного самолета.

Заместитель главного конструктора по производству самолетов Ту-22М3, Ту-22МР и их модификаций Артем Михайлов рассказал ТК "Звезда", что самолет поднялся на высоту 9 тысяч метров.

Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей. Бомбардировщик обладает высокой скоростью и хорошими взлетно-посадочными характеристиками.