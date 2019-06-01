Опубликовано видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
1 июня 2019, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. На представленном видеоролике видны взлет, полет, а также посадка военного самолета.
Заместитель главного конструктора по производству самолетов Ту-22М3, Ту-22МР и их модификаций Артем Михайлов рассказал ТК "Звезда", что самолет поднялся на высоту 9 тысяч метров.
Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей. Бомбардировщик обладает высокой скоростью и хорошими взлетно-посадочными характеристиками.
Ту-22МЗМ. Истребитель авианосцев— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 31 мая 2019 г.
О том, зачем стране нужен Ту-22М3М, о его возможностях и о том, какое место он займет в ядерной триаде - смотрите в новом выпуске программы.
Смотрите 2 июня в 09:55 на телеканале «Звезда».
#телеканалзвезда #военнаяприемка pic.twitter.com/2O7BptcuCR