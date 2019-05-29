Чайка заявил о серьезных проблемах в российской авиации

Генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме заявил, что катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли. Шереметьево включили в топ-10 лучших аэропортов мира

По его словам, государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требoваниям, приемлемый уровень безопасности в Российской Федерации все еще окончательно не определен.

Он сказал, что решения этих проблем его ведомство требует уже несколько лет. Чайка, в частности, указал, что контроль за деятельностью авиакомпаний нередко ведется формально, а вопрос подготовки пилотов "стоит остро".

Минтранс не разработал нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей. Из-за нарушений правил прохождения подготовки с 2017 года от полетов были отстранены 550 пилотов.

Кроме того, по данным генерального прокурора, более 400 гражданских самолетов в России претерпели различные изменения конструктивных особенностей без проведения необходимых исследований и последующей сертификации.