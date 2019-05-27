В Минобороны предложили ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны Российской Федерации предложило внести поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые касаются процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах. Минобороны уточнило суть эксперимента с появлением главных сержантов

Рекомендовано ввести контрольное медосвидетельствование для определения верности предоставления отсрочки или освобождения от службы по призыву, а негодных по состоянию здоровья отправлять на лечение.

Предполагается, что данные меры должны помочь ведомству в борьбе с медицинскими работниками, которые за взятку освобождали призывников от прохождения службы, предоставляя им поддельные документы.

Отмечается однако, что предложение Минобороны не коснется молодых людей с серьезной инвалидностью или неизлечимой болезнью, которые имеют право быть освобождены от военной службы в российской армии.