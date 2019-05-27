В России могут продлить срок службы стрелкового оружия

Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, которая способна увеличить срок службы стрелкового оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Отмечается, что в первую очередь она коснулась конструкции затвора: изменения позволили зафиксировать его положение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары затвора.

Образцы, созданные с применением этой технологии, прошли испытания в условиях запыления, дождя, с волочением по песку и прочих. При этом их ресурс значительно превысил ранние показатели.

"Изменения повысили надежность работы автоматики и вдвое увеличили срок службы оружия", - рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Сергей Абрамов.