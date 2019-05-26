Американцы рассказали, как относятся к армии США

В официальном Twitter-аккаунте армии США устроили опрос, чтобы узнать, как воинская служба влияет на жизнь человека. Уже порядка восьми тысяч американских военнослужащих поделились своими впечатлениями от армейской жизни.

Солдаты рассказали, что служба хоть и помогает стать сильнее и выносливее, а также открывает большие карьерные перспективы, но при этом во многом негативно влияет на жизнь человека, передаёт РИА Новости. Также многие отметили, что государство не помогает военным в отставке. Люди вспомнили, что многие в ходе службы теряют здоровье и становятся инвалидами, лишаются родных и близких. «Как служба повлияла на меня? Она разрушила мою жизнь. Не из-за тех кошмаров, что я видел. А потому, что, когда я вернулся домой, армия выбросила меня на обочину», - рассказал один из военнослужащих.