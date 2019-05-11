Корабль США вторгся на территорию Венесуэлы

ВМС Венесуэлы сообщили, что было замечено судно береговой охраны Соединённых Штатов , которое заходит в территориальные воды страны. Однако, после переговоров с военными ВМС, патрульный катер которых был направлен ему навстречу, оно сменило курс направления.

"После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды", - передаёт сообщение военно-морских сил Венесуэлы РИА Новости.

Отмечается, что в среду корабль пересекал экономическую зону Венесуэлы, а на следующий день на 14 миль приблизился к порту Гуаира, который находится на севере страны.