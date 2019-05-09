Видеозапись перехвата американского беспилотника появилась в Сети

На странице одной из социальных сетей Всемирной паутины появилась видеозапись перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом. Об этом сообщает РенТВ.

На кадрах видно, как пилот максимально близко подводит свою машину к аппарату MQ-9 Reaper. Данная запись была опубликована на странице пользователя maxpower в социальной сети Instagram.

Предположительно, американский БПЛА совершал разведывательный полет у границ РФ, после чего к нему подлетел российский истребитель. Автор видео подписал выложенный ролик так: "Ку-ку, мой маленький".

В комментариях автор, отвечая на вопросы подписчиков о скорости, отметил, что беспилотник двигался "в районе 270 приборной". Однако на вопрос о местоположении ответил "No comments. Извините".