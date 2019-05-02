Корабли НАТО 2 мая вошли в Балтийское море
2 мая 2019, 22:17 [ «Аргументы Недели» ]
Корабли из состава первой постоянной военно-морской группы НАТО присоединились к американским и британским кораблям в Балтийском море, сообщило объединенное морское командование альянса.
Военные суда Североатлантического альянса проводят в Балтийском море учения. В маневрах также участвуют американский эсминец USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster.
Американский эсминец возглавляет группу кораблей НАТО, в море он с 18 апреля. В сообщении военного командования указывается, что учения посвящены отработке маневров при буксировке.