Корабли НАТО 2 мая вошли в Балтийское море

Корабли из состава первой постоянной военно-морской группы НАТО присоединились к американским и британским кораблям в Балтийском море, сообщило объединенное морское командование альянса.

Военные суда Североатлантического альянса проводят в Балтийском море учения. В маневрах также участвуют американский эсминец USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster.

Американский эсминец возглавляет группу кораблей НАТО, в море он с 18 апреля. В сообщении военного командования указывается, что учения посвящены отработке маневров при буксировке.