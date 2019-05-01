Помпео: ЗРК РФ не помешают вторжению США в Венесуэлу
1 мая 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы не помешают США осуществить военный сценарий в отношении венесуэльского президента Николаса Мадуро.
"Если президент примет такое решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата", - сказал политик.
Госсекретарь США подчеркнул, что никто "не должен заблуждаться" на этот счет. По словам Помпео, речь идет о российских ЗРК, которые на сегодняшний день стоят на вооружении армии Венесуэлы.