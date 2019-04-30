Поселок у Горловки в ДНР после обстрела остался без электричества

Поселок у Горловки, находящийся на территории ДНР, остался без света после обстрела украинскими войсками. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 15:00 подразделения ВСУ обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки. Было выпущено 5 мин калибром 82 мм, произведено 30 выстрелов из БМП-1", - отметили там, передает Сегодня.ру.

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной Республики также отметил, что обстрел ввелся со стороны поселка Металлист, который в настоящее время находится под контролем киевских властей.

В результате обстрела была повреждена линия электропередач. О сроках восстановления подачи электроэнергии в дома местных жителей и объекты инфраструктуры пока никакой информации не поступало.