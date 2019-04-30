В Индии военные объявили об обнаружении следов йети

Экспедиционная группа альпинистов индийской армии заявила, что обнаружила в Гималаях следы йети - снежного человека, существование которого до сегодняшнего дня никак не было доказано.

Снимок следов опубликован в Twitter. В посте говорится, что след от стопы размером 32 на 15 дюймов (около 81 на 38 см) был обнаружен 9 апреля недалеко от базового лагеря Макалу.

"Неуловимый снежный человек ранее был замечен лишь раз - в национальном парке «Макалу-Барун»", - говорится в сообщении Министерства обороны страны, опубликовавшего фото.

Пользователи соцсети мгновенно подвергли армию Индии ураганной критике за подобные "доказательства". В частности, один из пользователей поинтересовался, где же второй отпечаток.