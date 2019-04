В Индии военные объявили об обнаружении следов йети

Экспедиционная группа альпинистов индийской армии заявила, что обнаружила в Гималаях следы йети - снежного человека, существование которого до сегодняшнего дня никак не было доказано.

Снимок следов опубликован в Twitter. В посте говорится, что след от стопы размером 32 на 15 дюймов (около 81 на 38 см) был обнаружен 9 апреля недалеко от базового лагеря Макалу.

"Неуловимый снежный человек ранее был замечен лишь раз - в национальном парке «Макалу-Барун»", - говорится в сообщении Министерства обороны страны, опубликовавшего фото.

Пользователи соцсети мгновенно подвергли армию Индии ураганной критике за подобные "доказательства". В частности, один из пользователей поинтересовался, где же второй отпечаток.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7