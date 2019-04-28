Видео: в Китае создали копию российского Су-35

Китайские специалисты продемонстрировали практически полную копию истребителя Су-35, разработанного в РФ. Как отмечается, самолет обладает теми же характеристиками, что и его российский "собрат". В Китае построили "Титаник", специально для туристов

Новинку представили около двух недель назад. Самолет получил название Shenyang J-11D. На текущий момент все испытания воздушного судна успешно завершены, пишет интернет-портал Militaryarms.ru

Китайская версия Су-35 в точности повторяет российский истребитель. Лишь одна деталь была разработана по-другому: специалисты из Китая поменяли форму носового обтекателя - из-за размещения оборудования.



