Видео: в Китае создали копию российского Су-35
28 апреля 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]
Китайские специалисты продемонстрировали практически полную копию истребителя Су-35, разработанного в РФ. Как отмечается, самолет обладает теми же характеристиками, что и его российский "собрат".
Новинку представили около двух недель назад. Самолет получил название Shenyang J-11D. На текущий момент все испытания воздушного судна успешно завершены, пишет интернет-портал Militaryarms.ru
Китайская версия Су-35 в точности повторяет российский истребитель. Лишь одна деталь была разработана по-другому: специалисты из Китая поменяли форму носового обтекателя - из-за размещения оборудования.