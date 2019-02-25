Новейший украинский вездеход сломался по дороге на военные учения
25 февраля 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, сломался, не доехав до места проведения учений ПВО Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данный вездеход должен был доставить радиолокационную станцию Янтарь-1800 на учения. Однако уже через двести километров он вынужден был прервать путешествие из-за многочисленных поломок.
В частности, вездеход получил поломку в карданном вале, коробке передач и раздаточной коробке. Оставшийся путь до полигона в Херсонской области "гордость украинского автопрома" пришлось тянуть на буксире.
Фото поломок КрАЗ-7634 додаються: pic.twitter.com/gqFBPq4hWK— Хлопак з мілітарного (@milhlopak) 24 февраля 2019 г.