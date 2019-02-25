Новейший украинский вездеход сломался по дороге на военные учения

Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, сломался, не доехав до места проведения учений ПВО Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный вездеход должен был доставить радиолокационную станцию Янтарь-1800 на учения. Однако уже через двести километров он вынужден был прервать путешествие из-за многочисленных поломок.

В частности, вездеход получил поломку в карданном вале, коробке передач и раздаточной коробке. Оставшийся путь до полигона в Херсонской области "гордость украинского автопрома" пришлось тянуть на буксире.