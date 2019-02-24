На Западе уверены: беспилотник «Калашникова» изменит мир

Беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА" российского концерна "Калашников" может привести к таким же радикальным изменениям, как и появление автомата АК-47 в XX веке, пишет The Washington Post.

По словам экспертов, аппарат способен "изменить характер войны", как ранее это случилось с автоматом АК-47. Издание подчеркнуло, что автомат остается "мощным оружием и по сей день".

Новый российский ударный дрон сделает доступными и надежными современное вооружение: он также, как и автомат, будет простым, недорогим и надежным оружием в ведении новой войны.

Он даст возможность наносить удары "бомбой с высокой степенью точности". Утверждается, что это вооружение практически не имеет аналогов в мире, "кроме самых умных бомб американских ВС".