Поезд с необычной экспозицией объедет всю Россию

Сегодня, в День защитника Отечества, стартовала необычная акция Министерства обороны РФ. Из Москвы выехал эшелон с экспозицией трофеев, отбитых у сирийских террористов.

Железнодорожный эшелон составлен из двадцати вагонов, девять из которых – открытые платформы с образцами военной техники, в числе которых можно увидеть, например, бронеавтомобили производства США и стран Европы.

В других вагонах представлены образцы оружия, взрывных устройств, рационов питания и экипировки, которой пользовались террористы, а также выставка военных фотографов и художников.

Поезд, отправившийся сегодня с Казанского вокзала Москвы, проедет 28,5 тысяч километров по маршруту Москва – Севастополь – Владивосток – Мурманск – Москва. В местах остановок состава экспозицию будут сопровождать выступления ансамбля Александрова и других творческих коллективов российской армии. Обратно в Москву поезд вернется 27 апреля, сообщает «МК».