Сирийцы поздравили российских военных с 23 Февраля

Военная колонна российского Центра по примирению враждующих сторон прибыла с гуманитарной помощью в поселок в провинции Идлиб, где сирийцы вспомнили о профессиональном празднике военнослужащих.

В поселке Телль-Ханзир проживают около 700 человек. Гуманитарную помощь в этот населенный пункт доставляют впервые. За жизненно необходимыми вещами выстроилась очередь благодарных граждан.

"Поздравляем вас! Спасибо вам, друзья, что помогли освободить нашу страну и сейчас продолжаете помогать", - в один голос говорят военнослужащим местные жители, которых цитирует агентство ТАСС.

Поселенцам раздали пакеты с сахаром, рисом, чаем, мукой и мясными консервами. Под крики "Спасибо, Россия!" колонна с гумпомощью направилась оказывать поддержку жителям поселка Сальба.