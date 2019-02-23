Сирийцы поздравили российских военных с 23 Февраля
23 февраля 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Военная колонна российского Центра по примирению враждующих сторон прибыла с гуманитарной помощью в поселок в провинции Идлиб, где сирийцы вспомнили о профессиональном празднике военнослужащих.
В поселке Телль-Ханзир проживают около 700 человек. Гуманитарную помощь в этот населенный пункт доставляют впервые. За жизненно необходимыми вещами выстроилась очередь благодарных граждан.
"Поздравляем вас! Спасибо вам, друзья, что помогли освободить нашу страну и сейчас продолжаете помогать", - в один голос говорят военнослужащим местные жители, которых цитирует агентство ТАСС.
Поселенцам раздали пакеты с сахаром, рисом, чаем, мукой и мясными консервами. Под крики "Спасибо, Россия!" колонна с гумпомощью направилась оказывать поддержку жителям поселка Сальба.