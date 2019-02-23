Крылатую ракету "Калибр-М" с дальностью полета более 4.5 тысячи километров, создаваемую для ВМФ России, доработают до класса "земля–земля" в связи с возможным выходом США из ДРСМД.

Об этом сообщил в субботу, 23 февраля, источник агентства ТАСС в ракетостроительной отрасли РФ. Однако, как подчеркивается, официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.

По словам источника, создание новых ракет включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. От уже стоящих на вооружении они будут отличаться дальностью стрельбы, мощностью и большими габаритами.