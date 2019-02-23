Американский самолет-разведчик пролетел над территорией РФ
23 февраля 2019, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]
Американский военный самолет провел разведывательный полет над территорией Российской Федерации. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar.
Уточняется, что самолет имел позывной #OSY12F, а полет был выполнен в рамках договора по открытому небу. На борту находились 6 человек, рассказал радиостанции "Голос Америки" пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис.
По его словам, это первый наблюдательный полет американского самолета над Россией с 2017 года. Длинный перерыв он объяснил напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном, но подчеркнул, что РФ осведомлена.
08:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 22 февраля 2019 г.
Наблюдательный самолет ВВС США???????? Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA. pic.twitter.com/wyGJY02mh9