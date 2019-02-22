В мире нет аналогов российских вооружений, заявил Путин

В мире на данный момент не существует и еще долго не появится аналогов современных российских вооружений, заявил президент России Владимир Путин, выступая накануне Дня защитника Отечества.

«Мы уделяем первоочередное внимание оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире. Во всяком случае, пока не имеют, и, я думаю, что еще долго не будут иметь», - сказал Владимир Путин, выступая в Кремле с приветственным словом перед концертом, посвященным Дню защитника Отечества.

В основе успешного развития российской армии и флота лежит огромная напряженная работа всей оборонной промышленности государства, которое принимает целенаправленные меры для обеспечения безопасности и мира в стране, приводит слова президента России РИА Новости.