Сердюков пообещал добавить в состав ВДВ ещё одну дивизию

Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков сообщил, что в скором времени состав ВДВ планируется расширить за счёт появления новой – пятой – дивизии.

Боевой состав войск будет включать пять дивизий, четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения», раскрыл планы Сердюков.

Также он рассказал и о других предполагаемых нововведениях, передаёт URA.RU. В частности, Андрей Сердюков заявил, что за нынешний год будет обновлено порядка 70% вооружения Воздушно-десантных войск. Помимо того, в каждой из дивизий появится подразделение беспилотников.